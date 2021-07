POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Streitigkeiten

Oppenweiler: Alkoholisiert mit Roller unterwegs Am Samstagabend, gegen 21:45 Uhr, wurde ein 57jähriger Motorrollerfahrer durch Beamte des Polizeireviers Backnang in Oppenweiler in der Hauptstraße auf Höhe eines Bistros festgestellt und kontrolliert. Hierbei gab der Fahrer spontan an, dass er Alkohol getrunken hat. Bei einem zuvor durchgeführten Atemalkoholtest bestätigten sich die Angaben des Fahrers und er musste eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen. Nun kommt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr auf ihn zu.

Kernen im Remstal - Stetten: Alkoholisiert mit Fahrrad gestürzt Am Samstagabend, gegen 20:30 Uhr, befuhr ein 24jähriger Mann mit seinem Fahrrad den Radweg in der Rommelshauser Straße. Auf Höhe des Weingutes kam er zu Fall und wurde leicht verletzt. Vor Ort wurde durch die herbeigerufene Besatzung eines Rettungswagens festgestellt, dass der Mann offenbar alkoholisiert war. Ein Schnelltest im Krankenhaus bestätigte den Verdacht, weshalb die hinzugezogene Polizeistreife des Polizeireviers Fellbach eine Blutentnahme bei dem Mann anordnete. Dieser muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Fellbach: Kontrolle über Fahrzeug verloren und Unfall verursacht Am Sonntagmorgen, gegen 08 Uhr, befuhr ein 23jähriger Fiat Doblo Fahrer die B14 in Richtung Stuttgart, als er auf Höhe der Ausfahrt Fellbach-Süd die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts in den Grünstreifen geriet. Anschließend schleuderte er auf die linke Fahrspur und kam dort auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und kam zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Die linke Fahrspur der B14 musste in diesem Bereich etwa eine Stunde für die Bergung des Fahrzeugs gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10000 Euro.

Schorndorf: Streit unter Verkehrsteilnehmern eskaliert Am Samstagmittag, gegen 15:45 Uhr, befuhr ein 23jähriger Autofahrer die Rosenstraße in Schorndorf und fuhr verbotenerweise ein kleines Stück in die Schulstraße (Einbahnstraße), um dort an einem Stellplatz unmittelbar an der Einmündung anzuhalten und seine Beifahrerin aussteigen zu lassen. In diesem Moment kam ein 29jähriger Autofahrer ordnungsgemäß auf der Schulstraße in Richtung Rosenstraße herangefahren. Dieser regte sich über das verkehrswidrige Verhalten des 23jährigen so sehr auf, dass es zu einem handfesten Streit der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Beide stiegen aus ihren Fahrzeugen und es kam zu einem Gerangel. Nachdem die Oberbekleidung beider Parteien beschädigt wurde, endete der Streit auf dem Boden mit leichten Verletzungen. Eine Anzeige wurde durch die Polizei aufgenommen.

Waiblingen: Gefährliches Überholmanöver mit anschließendem Unfall Am Samstagmittag, gegen 11:10 Uhr, befuhr ein 28jähriger Mercedes-Fahrer die Kreisstraße von Hohenacker in Richtung Bittenfeld. Hierbei fuhr er einem vorausfahrenden 28jährigen VW-Fahrer sehr dicht auf. Nach dem Kreisverkehr überholte der Mercedesfahrer den VW-Fahrer obwohl ihm ein weißer Kleinstwagen entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, scherte der Mercedes-Fahrer plötzlich vor dem VW-Fahrer ein. Dieser musste stark abbremsen um ein Auffahren zu verhindern. Um den Mercedes-Fahrer auf sein Fehlverhalten hinzuweisen, fuhr der VW-Fahrer ihm nun hinterher. Der Mercedes-Fahrer fühlte sich hierdurch offenbar verfolgt und fuhr einen Umweg, um den VW-Fahrer abzuschütteln. Nachdem sich der Mercedes-Fahrer wegen eines bellenden Hundes erschrak und abbremste, fuhr der VW-Fahrer leicht auf. Die Polizei Waiblingen (Tel. 07151/950-0) sucht nun Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall machen können.

Waiblingen: Auf haltenden Bus aufgefahren Am Samstagabend, gegen 21:10 Uhr, hielt der 43jährige Fahrer eines Linienbusses an der Bushaltestelle beim Bahnhof in Waiblingen. Dies bemerkte ein 33jähriger Opel Fahrer zu spät und fuhr auf den Bus auf. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 13000 Euro.

Weinstadt: Pkw überschlagen, Fahrer schwer verletzt Am Samstagabend, gegen 18:30 Uhr, befuhr ein 51jähriger Toyota-Fahrer die B 29 von Schorndorf in Richtung Stuttgart. Auf Höhe Weinstadt-Großheppach geriet er mit einem Fahrzeug zu weit nach rechts und kollidierte mit einer Betonmauer. Im Anschluss schleudert er nach links und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12000 Euro. Für die Bergung des Fahrzeugs musste die B 29 in Fahrtrichtung Stuttgart kurzzeitig voll gesperrt werden.