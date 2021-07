Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.07.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: 18.000 Euro Sachschaden bei Autokollision

Bei einer Kollsion von zwei Autos in Kupferzell ist am Donnerstag Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro entstanden. Gegen 16.45 Uhr war ein 50-Jähriger mit seinem BMW im Industriegebiet unterwegs und wollte an der Einmündung von der Straße "Im Greut" nach links in die Kreisstraße in Richtung Neu-Kupfer einbiegen. Dabei missachtete er den Citroën einer 42-Jährigen, die aus Richtung Neu-Kupfer heranfuhr. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte die Frau einen Zusammenstoß im Einmündungsbereich nicht mehr verhindern. Beide Beteiligten blieben unverletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

