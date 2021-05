Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahrschülerin bei Motorradunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 25. Mai 2021, wurde eine Fahrschülerin bei einem Verkehrsunfall in der Richtstraße in Delmenhorst leicht verletzt.

Gegen 16:15 Uhr befuhr die 28-Jährige aus Delmenhorst mit einem Motorrad im Rahmen einer Fahrschulstunde die Richtstraße in Richtung Welsestraße.

Auf Höhe der dortigen Kirche verlor die Fahrschülerin bei dem Anfahren die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einer Hauswand zusammen.

Die 28-Jährige verletzte sich leicht.

An der Hauswand entstand leichter Sachschaden. Da die Honda im Anschluss Öl verlor, war das Fahrzeug nicht weiter fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Sachschaden an dem Motorrad wurde auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Gegen den Fahrschullehrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell