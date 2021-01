Polizei Düren

POL-DN: Aufmerksamer Nachbar verhindert Einbruch (FOTO)

DürenDüren (ots)

Ein aufmerksamer Nachbar hörte in der Nacht zu Dienstag verdächtige Geräusche aus dem Hausflur. Offenbar versuchte jemand eine Wohnungstür aufzubrechen.

Gegen 02:25 Uhr hörte der Mieter einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Nordstraße aus dem Hausflur verdächtige Geräusche. Der Mann ging zu seiner Wohnungstür und konnte durch den Türspion eine Person entdecken, die sich an der Eingangstür einer Nachbarwohnung zu schaffen machte. Er verständigte daraufhin die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten hatte sich der Unbekannte bereits wieder entfernt. Eine Durchsuchung des Hauses verlief negativ. An der Hauseingangstür waren deutliche Hebelspuren zu erkennen. Auf diesem Wege hatte der Unbekannte offenbar das Haus betreten. Die Personen aus der Wohnung, in die der Einbrecher eindringen wollte, hatten von all dem nichts mitbekommen. Sie wurden letztlich durch die Polizei geweckt. Zur Beschreibung des Mannes konnte der Nachbar lediglich angeben, dass dieser ein dunkles Oberteil sowie eine dunkle Arbeitshose trug.

Dir Kriminalpolizei hat Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

