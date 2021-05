Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Raubüberfall auf Tankstelle in Hatten +++ Genutzter, zuvor entwendeter Pkw brennend aufgefunden +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 22. Mai 2021, überfielen zwei bislang unbekannte Täter eine Tankstelle in der Munderloher Straße in Hatten, Ortsteil Kirchhatten.

Gegen 18:00 Uhr betraten die maskierten Täter die Tankstelle. Sie bedrohten die 49-jährige Angestellte mit einer Waffe und erbeuteten Bargeld. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt.

Im Anschluss flüchteten die Täter mit einem Pkw in Richtung Ortsmitte.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Täter: circa 185cm groß, etwa 40 Jahre alt, dunkelgrüne Bomberjacke

2. Täter: circa 195cm groß, etwa 40 Jahre alt, dunkle Hose, dunkle Bomberjacke

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass die Täter den mitgeführten bordeauxroten/lila-farbigen Pkw Audi 100, mit dem Kennzeichen WAF-MZ 597, zuvor entwendet hatten.

Der Pkw wurde kurz nach dem Raubüberfall brennend in einem Waldstück in Dötlingen, Ortsteil Grad aufgefunden. Der Brandort befindet sich Nahe eines Feldweges zwischen dem "Hatter Weg" und der Straße "Auf der Grad". Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Die Freiwillige Feuerwehr Neerstedt löschte den Brand.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen des Tatgeschehens, sowie Personen, die im Zeitraum von Freitag, 21. Mai 2021, auf Samstag, 22. Mai 2021, Hinweise auf die Täter, sowie das Tatfahrzeug oder weitere verdächtige Fahrzeuge im Umkreis des Brandortes geben können.

Hinweise werden von der Polizei Wildeshausen, unter der Telefonnummer 04431/941-0, entgegengenommen.

