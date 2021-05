Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Sachbeschädigungen an zwei Pkw +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In den vergangenen drei Tagen wurden zwei Pkw in Delmenhorst beschädigt.

Im Zeitraum von Sonntag, 23. Mai 2021, 22:00 Uhr, bis Dienstag, 25. Mai 2021, 9:30 Uhr, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter einen in der Amundsenstraße abgestellten Pkw.

Das Fahrzeug wurde am Sonntag am Ende der Amundsenstraße in Richtung Bertha-von-Suttner-Straße geparkt.

Der Täter zerkratzte die rechte Fahrzeugseite des roten Ford Puma auf einer Länge von circa 140 Zentimetern. Der Sachschaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt.

Am Dienstag, 25. Mai 2021, im Zeitraum von 9:45 bis 15:00 Uhr, zerschlug ein bislang unbekannter Täter die Fensterscheibe eines Pkw, welcher auf einem Parkplatz in der Lucas-Cranach-Straße in Delmenhorst abgestellt war.

Der Täter beschädigte auf unbekannte Art und Weise die Fensterscheibe auf der Fahrerseite des grauen Ford Focus. Der Sachschaden wurde auf etwa 350 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen oder Personen, die Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise werden von der Polizei Delmenhorst, unter der Telefonnummer 04221/1559-0, entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell