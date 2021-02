Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich beim rückwärts Ausparken stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Sonntag 16.00 Uhr und Montag 11.30 Uhr in der Ezachstraße in Leonberg-Eltingen gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Hierdurch entstand an der linken Fahrzeugfront ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro. Ohne sich im Anschluss um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte, der eventuell mit einem roten Pkw unterwegs war, davon. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, melden sich bitte unter der Tel. 07152 605-0 beim Polizeirevier Leonberg.

