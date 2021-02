Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: 17-Jähriger nach versuchtem Totschlag in Böblingen in Haft

Ludwigsburg (ots)

Ein 17-jähriger Jugendlicher aus Sindelfingen steht im Verdacht, einem 18-Jährigen am Samstag, 13. 02 2021 in den frühen Morgenstunden mit einem Stichwerkzeug schwere Verletzungen beigebracht zu haben. Er wurde am Freitag von Kriminalbeamten in Sindelfingen festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Der beantragte Haftbefehl wegen versuchten Totschlags wurde dabei in Vollzug gesetzt und der Jugendliche befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Das Opfer hatte am 13.02.2020 gegen 02:20 Uhr selbst eine Klinik aufgesucht, wo die Stichverletzungen und das versuchte Tötungsdelikt festgestellt wurden. Nachdem der 18-Jährige gegenüber der Polizei zunächst keine Angaben zum Sachverhalt oder einem möglichen Tatverdächtigen gemacht hatte, führten kriminalpolizeiliche Ermittlungen im Umfeld des Opfers in den Folgetagen auf die Spur des 17-Jährigen. Die Ermittlungen zum Tatort und den Umständen der Tat dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell