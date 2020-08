Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an der evangelischen Kirche Kleinich

Kleinich (ots)

Im Zeitraum vom 20. bis 27. Juli kam es zu erheblichen Beschädigungen an mehreren Fenstern der evangelischen Kirche in der Ortsstraße in Kleinich. Nach bisherigen Ermittlungen spielten vier Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren auf dem Kirchengelände und warfen mit Äpfeln und Steinen in Richtung Kirche. Dabei gingen mehrere Bleiglasscheiben an insgesamt sieben Fenstern zu Bruch. Ob es sich nur um Versehen oder absichtliche Beschädigungen handelt, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht genau beziffert werden, jedoch dürfte der Schaden an dem denkmalgeschützten Gebäude hoch sein. Die Polizei Morbach sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, um weitere Verantwortliche zu ermitteln.

