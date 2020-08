Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Entwendung eines E-Bikes

Saarburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, den 01.08.2020, 22:00 Uhr und Sonntag, den 02.08.2020, 05:30 Uhr, wurde in Saarburg in der Straße "Auf dem Graben" ein mittels Spiralschloss abgeschlossenes, schwarzes E-Bike der Marke "Conway" von einem Fahrradträger an einem Pkw entwendet. Der Pkw stand zum Zeitpunkt des Diebstahls auf einem ausgewiesenen Parkplatz eines nahegelegenen Hotels. Auffällig an dem entwendeten E-Bike sind neongelbe Schriftzüge.

Zeugen, die Hinweise auf den/die Täter geben können oder etwaige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Saarburg unter der Rufnummer 06581 9155-0 in Verbindung zu setzen.

