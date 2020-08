Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: 54-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wincheringen Söst (ots)

Am heutigen Sonntag, gegen 14:40 Uhr, wurde ein 54-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Nach ersten Ermittlungen befuhr der niederländische Staatsbürger mit seinem Kraftrad die K 124 aus Richtung Fisch kommend in Richtung Söst. In einer dortigen Rechtskurve kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Kurvenverlauf zu Fall und überschlug sich anschließend mehrfach im angrenzenden Wiesengelände. Der Motorradfahrer wurde hierbei schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Er wurde vom RTW zwecks medizinischer Versorgung in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu keinerlei Verkehrsbehinderungen.

Im Einsatz waren ein Notarztwagen und ein RTW aus Saarburg, Kräfte der First Responder Obermosel sowie Kräfte der Polizeiinspektion Saarburg.

