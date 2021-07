Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung Landkreis Schwäbisch-Hall bis 12:30 Uhr

Aalen (ots)

Gaildorf: Brand einer Gartenhütte im Gewann Vogelherd Am Freitagnachmittag wurde auf einem Gartengrundstück in einer Tonne Feuer gemacht. Dies geriet außer Kontrolle und entzündete die danebenstehende Gartenhütte. Sie wurde vollständig zerstört. Die Freiwillige Feuerwehr Gaildorf war mit 32 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen vor Ort. Der Sachschaden kann nicht beziffert werden. Es wurde niemand verletzt. Stimpfach: psychisch auffällige Person schießt in die Luft Am Freitag gegen 21:31 Uhr wurde der Polizei bekannt, dass ein 21-jähriger in der Bautzengasse auf seinem Balkon steht und in die Luft geschossen hatte. In Folge dessen wurde das Tatobjekt umstellt und das Spezialeinsatzkommmando Baden-Württemberg angefordert. Der Beschuldigte konnte später widerstandslos festgenommen werden. Es wurden diverse Waffen, u.a. Luftgewehr, Luftpistole und Gasdruckwaffen beschlagnahmt. Es wurde niemand verletzt. Der Beschuldigte wurde in eine psychiatrische Klinik eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell