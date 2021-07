Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung Ostalkkreis bis 12:30

Aalen (ots)

Lorch: Fahrzeugbrand Am Freitagnachmittag gegen 15:29 Uhr geriet aufgrund technischer Ursache ein Fiat in der Ziegelwaldstraße auf einem Parkplatz in Brand. Der Motorbrand konnte noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr Lorch durch den Fahrzeughalter mittels Feuerlöscher gelöscht werden. Der Schaden wird auf ca. 4000,- Euro beziffert.

