Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Feuerwehreinsätze, Unfall, Diebstahl

Aalen (ots)

Blaufelden: Pedelec vs. PKW Eine 65 Jahre alte VW-Fahrerin befuhr am Freitagmorgen gegen 8:40 Uhr die Straße im Burgstall und wollte von dort nach links in die Straße Im Badgarten abbiegen. Dabei übersah sie einen 55-jährien Pedelec-Fahrer. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Bei dem anschließenden Sturz verletzte sich der 55-jähride Radler leicht. Er wurde von Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.600 Euro. Schrozberg: Fahrraddiebstahl Ein Unbekannter entwendete am Donnerstag zwischen 15:15 Uhr und 15:50 Uhr ein vor der Schule in der Schulstraße abgestelltes schwarz-gelb-weißes Mountainbike der Marke Bulls, Modell Pulsar Eco, mit 26-Zooll-Bereifung und 18-Gang-Schaltung. Hinweise auf den Dieb nimmt die Polizei Blaufelden unter Telefon 07953 925010 entgegen. Rosengarten: Technischer Defekt löst Brand aus Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts fing eine holzverarbeitende Maschine auf dem Gelände einer Firma in der Karl-Kurz-Straße am Donnerstag kurz nach 23:00 Uhr Feuer. Die Maschine wurde bei dem Brand völlig zerstört. Auch die Halle, in der die Maschine stand wurde teilweise in Mitleidenschaft gezogen. Die Freiwillige Feuerwehr Rosengarten war mit sieben Fahrzeugen und 35 Wehrleuten vor Ort im Einsatz. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden dürfte im oberen fünfstelligen Bereich liegen. Gaildorf: Feuerwehreinsatz Beim Verbrennen von Holzresten geriet am Freitag kurz nach 15:00 Uhr eine kleine gemauerte Hütte im Bereich Schlauchweg auf einem weitläufigen Grundstück in Brand. Die Feuerwehr Gaildorf war vor Ort mir drei Fahrzeugen und 28 Wehrleuten im Einsatz. Die Hütte musste kontrolliert abgetragen werden. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unbekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell