POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Unfälle

Aalen: Aufgefahren Am Donnerstag um 18:50 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall in der Karlstraße, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstand. Ein 20-Jähriger Fahrer eines VW erkannte zu spät, dass auf Höhe der Abzweigung Eisengießerstraße ein 38-Jähriger seinen Audi abbremsen musste und fuhr auf. Verletzt wurde niemand. Aalen: Unfallflucht Ein Opel Mokka, der am Mittwoch zwischen 5 Uhr und 12 Uhr, in der Julius-Bausch-Straße / Einmündung Hirschbachstraße abgestellt war, wurde von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 Schwäbisch Gmünd: LKW streift PKW Am Donnerstag gegen 10:30 Uhr befuhr eine 21-jährige Frau mit einem LKW die Lindenhofstraße und streifte hierbei einen am Straßenrand stehenden PKW. Die LKW-Fahrerin setzte ihre Fahrt ohne anzuhalten fort und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Während die Polizei den Unfall aufnahm, kehrte der LKW etwa 30 Minuten später an den Unfallort zurück. Von der Polizei darauf angesprochen, gab die Fahrerin an, von dem Unfall nichts mitbekommen zu haben. Bartholomä: PKW streift Radfahrer Am Donnerstag um 18:40 Uhr befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Pedelec die Landstraße 1221 von Heidhöfe in Richtung Rötenbach. Während der Fahrt wurde der Pedelec-Lenker von einem schwarzen Mercedes überholt und von diesem gestreift. Dadurch kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich schwer. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Mercedes-Lenker setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. An der Unfallstelle konnte der rechte Außenspiegel des Mercedes aufgefunden werden. Am Abend meldete sich der 61-jährige Mercedes-Fahrer selbstständig bei der Polizei.

