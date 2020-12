Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Benzindiebstahl aus PKW

RheinbrohlRheinbrohl (ots)

In der Nacht zum Samstag, 05.12.2020, wurden an zwei PKW, VW, Golf, jeweils der Tankdeckel aufgebrochen und Benzin abgezapft. Beide Fahrzeuge standen in der Hauptstraße in Rheinbrohl.

