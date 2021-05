Polizei Mettmann

POL-ME: Jugendliche "abgezockt" - Polizei ermittelt - Hilden - 2105106

Mettmann (ots)

Am Samstag (22. Mai 2021) hat ein bislang noch unbekannter Mann einem Jugendlichen in einem Parkhaus der Straße "Am Kronengarten" in Hilden seine "Airpods" entwendet und ihn bedroht. Die Polizei ermittelt.

Gegen 15:15 Uhr waren zwei Jugendliche (14 Jahre alt) aus Hilden in der dritten Etage eines Parkhauses unterwegs. Eigenen Angaben zufolge sollen die Jugendlichen von dort dabei Lebensmittel (Brot) auf den Gehweg geworfen haben. Kurz darauf sei ein Mann in Begleitung seiner Mutter in dem Parkhaus erschienen und habe die beiden zur Rede gestellt. Dabei habe der Mann die Jugendlichen geschubst, beleidigt und sie bedroht. Schließlich habe er einem der 14-Jährigen die "Airpods" entwendet.

Die beiden Jugendlichen alarmierten daraufhin die Polizei, welche im Umfeld jedoch keine Tatverdächtigen Personen antreffen konnte.

Zu dem Mann liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- nordafrikanisches Erscheinungsbild - circa 1,80 Meter groß - kräftige Statur - schwarze, glatte Haare - trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Jeans - hatte eine braune "Gucci"-Bauchtasche an

Die vermeintliche Mutter des Mannes habe ein pinkes Kopftuch getragen. Weitere Beschreibungen - auch hinsichtlich des Alters - liegen der Polizei derzeit nicht vor. Die Polizei hat Ermittlungen sowie ein Strafverfahren eingeleitet und bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise. Diese nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

