Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnungseinbruch

Pirmasens (ots)

Ein unbekannter Täter drückte eine als Glaseinsatz-Ersatz in die Wohnungsabschlusstür provisorisch eingelassene Holzplatte auf. So konnte er mittels Durchgreifen die Tür im 2. OG des Mehrfamilienhauses in der Jahnstraße 19 öffnen. Hinter der Tür wurde eine Armbanduhr der Marke Diesel mit braunem Lederarmband und einem schwarzen Zifferblatt mit hellen Zahlen im Wert von 120 Euro entwendet. Vermutlich ließ der Täter von einer weiteren Tatausführung ab, da er wohl den schlafenden Wohnungseigentümer bemerkt hatte. Die Tatzeit konnte auf gestern, zwischen 09:30 und 22:00 Uhr, eingegrenzt werden. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

