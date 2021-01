Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kennzeichen in Thüringen gestohlen, in Bechhofen sichergestellt

Bechhofen (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Zeit: 19.01.2021, 18:20 Uhr. Ort: Bechhofen, Hauptstraße. SV: Ein im Saale-Holzland-Kreis (im Osten von Thüringen) im Oktober 2020 gestohlenes Kennzeichenpaar wurde von der Polizei Zweibrücken an einem geparkten Pkw in Bechhofen festgestellt. Dessen Besitzer gab an, die Kennzeichen gefunden und sie an seinem nicht zugelassenen Fahrzeug angebracht zu haben. Zur Aufklärung der genauen Hintergründe und Umstände des Sachverhalts sind weitere Ermittlungen erforderlich. Nach Sicherstellung der Kennzeichen wurde gegen den Fahrzeughalter ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet. | pizw

