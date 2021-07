POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Auenwald: Traktor umgekippt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich ein schwerer Unfall, zudem der Rettungsdienst einen Hubschrauber hinzuzog. Ein 18-jähriger Traktorfahrer befuhr gegen 16 Uhr einen Feldweg bei der Rottmannsberger Straße in Richtung Oberbrüden. Auf der abschüssigen Strecke verlor er die Kontrolle über sein Gespann und kam nach links von der Fahrbahn ab. An der dortigen Böschung überschlug sich der Traktor, wobei der 18-Jährige sich schwer verletzte. Er wurde notärztlich versorgt und per Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Schaden am Fahrzeug blieb gering.

Backnang: Vorfahrt missachtet

Eine 75-jährige Renault-Fahrerin verursachte am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr bei einem Unfall ca. 2500 Euro Sachschaden. Sie fuhr unachtsam aus dem Parkgelände eines Supermarkts in der Winnender Straße und stieß hierbei mit einem einbiegenden Opel Corsa zusammen. Die Insassen in den Fahrzeugen bleiben beim Zusammenstoß unverletzt.