Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Zeugenaufruf nach Vorfall am Dreisamufer - Unbekannter schlägt mit Angel auf Spaziergängerin ein

Freiburg (ots)

Bereits am Montag, den 19.07.2021, ereignete sich gegen 09:20 Uhr morgens folgender Sachverhalt. Wie die 57jährige Geschädigte mitteilte, ging sie am nördlichen Dreisamufer, Höhe Oberau, mit ihrem Hund spazieren. Als der Hund ins Gras urinierte ärgerte sich ein Unbekannter, der auf einer dortigen Bank saß, dermaßen darüber, dass es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit der Hundehalterin kam. Unvermittelt schlug er hierbei mit einer Art selbstgebastelter Angel oder Peitsche sowie mit den Fäusten auf die Frau ein. Erst als ein weiterer Spaziergänger intervenierte, ließ der Unbekannte von ihr ab und verließ die Örtlichkeit. Die 57-Jährige trug mehrere blutige Striemen am Oberkörper davon. Der Mann konnte folgendermaßen beschrieben werden: Etwa 50 bis 60 Jahre alt, ca. 170 bis 190 cm groß, normale Statur, tendenziell ungepflegtes Erscheinungsbild, kurze dunkle/graue Haare. Er trug eine Schildmütze in Tarnfarben (Camouflage-Muster), ein weißes Hemd, dunkelblaue Jeans, weiße Schuhe der Marke Asics und hatte ein europäisches/deutsches Erscheinungsbild. Zudem sprach er deutsch mit alemannischem Dialekt. Das Polizeirevier Freiburg-Nord führt die weiteren Ermittlungen und bittet bislang unbekannte Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall oder zur Identität des Mannes machen können, sich unter Tel: 0761-8824221 zu melden. lr

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell