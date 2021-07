Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Motorrad übersehen - ein leicht Verletzter

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 20.07.2021 gegen 16.30 Uhr, befuhr eine 72 Jahre alte Frau mit ihrem Ford Fiesta die Hallauer Straße und beabsichtigte in die Hauptstraße in Richtung Krankenhaus nach links abzubiegen. Sie hielt an der Einmündung an und ließ einige Fahrzeuge durchfahren. Anschließend fuhr sie in die Einmündung ein und übersah dabei einen von links kommenden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 71-jährige Krad-Fahrer am Bein verletzte. Er wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Die Ford-Fahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils 1500 Euro. md/ms

