Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Garagen mit Graffitis besprüht - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Die Garagenwände von zwei Garagen in der Riehenstraße wurden von Unbekannten zwischen Montag, 19.07.2021 und Dienstag, 20.07.2021 mit verschiedenen Graffitis besprüht. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Lörrach (07621/1760) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum in der Riehenstraße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen. md/ms

