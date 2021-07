Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach und Vogtsburg: Ermittlungserfolg nach Schuleinbrüchen - 24-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Dem Polizeirevier Breisach ist es gelungen, den mutmaßlichen Einbrecher in das Martin-Schongauer-Gymnasium Breisach vom 11.06.2021 (siehe Ursprungsmeldung vom 14.06.2021) festzunehmen. Aufgrund einer am Tatort gesicherten Blutspur konnte die Tat durch Abgleich mit der DNA-Datenbank einem 24-jährigen, aus dem Zentrum für Psychiatrie in Emmendingen flüchtigen Mann zugeordnet werden. Am Sonntag, 18.07.2021, konnte der Gesuchte schließlich von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Breisach gegen 21:30 Uhr in der Ortsmitte von Ihringen gesichtet werden. Beim Erkennen der Polizei versuchte der Tatverdächtige durch einen Spurt zu entkommen. Der Fluchtversuch scheiterte aber, die Beamten konnten ihn zu Fuß einholen. In einer ersten Vernehmung räumte der Beschuldigte einen weiteren Einbruch am vergangenen Wochenende in die Wilhelm-Hildenbrand Grundschule in Vogtsburg-Oberrotweil ein. Dort soll er demnach am Samstagabend, 17.07.2021, gegen 23:30 Uhr durch das Einwerfen von mehreren Fenstern in das Schulgebäude eingedrungen sein. Im Gebäude wurden der Verwaltungstrakt sowie sämtliche Klassenzimmer und das Atrium durchsucht und verwüstet. Zwischenzeitlich wurde der Mann in das Zentrum für Psychiatrie in Emmendingen überstellt. Ob der 24-Jährige für weitere Strafteten verantwortlich sein könnte, ist Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen. PRBr Ursprungsmeldung vom 14.06.2021: Breisach - In Gymnasium eingebrochen - Zeugen gesucht - In der Zeit von Freitag, 11.06.2021, 23:00 Uhr bis Sonntag, 13.06.2021, 17:00 Uhr, sind bislang Unbekannte in das Martin-Schongauer-Gymnasium an der Leo-Wohleb-Straße eingebrochen. In mehreren Räumen wurden Schränke, Schubladen durchwühlt und Geldkassetten aufgebrochen. Die Höhe des Diebesgutes lässt sich noch nicht beziffern. Zeugen werden gebeten mit dem Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667/9117-0 Kontakt aufzunehmen.

