POL-FR: Pedelec-Fahrerin stürzt und verletzt sich hierbei am Kopf

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald [Gemeinde Hinterzarten;] Am 19.07.21, gg. 15:15 Uhr stürzte ein 72-jähriger Pedelec-Fahrerin in der Bruderhalde, als sie beim Kontakt mit dem Bordsteinrand über ihr Zweirad verlor. Die Frau zog sich Verletzungen am Kopf zu. Das hinzugerufene DRK kümmerte sich vor Ort um die verunfallte Frau vor Ort und verbrachte sie anschließend in eine nahegelegene Klinik.

