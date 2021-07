Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: mehrere Einbrüche - Zeugen gesucht

Müllheim (ots)

In den letzten Tagen ereigneten sich im Stadtgebiet Müllheim insgesamt drei Einbrüche in Wohn- bzw. Geschäftsräume. Der erste Einbruch geschah im Zeitraum zwischen Freitag,16.07.2021 bis Montag, 19.07.2021. Hier wurde durch die Täter eine Balkontür im Laufener Weg aufgehebelt, aus der Wohnung wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Die weiteren Fälle ereigneten sich in der Nacht von Montag auf Dienstag, 19.-20.07.2021. In einem Fall in der Hauptstraße gelangten die Täter ebenfalls durch eine Balkontür in Büroräume, auch hier wurde Bargeld entwendet. In dem anderen Fall versuchte die Täterschaft erfolglos eine Bürotür am Torhaus aufzubrechen, was letztlich allerdings misslang. Entsprechend wurde hier nichts entwendet. Die Vorgehensweise und Art der Ausführung lässt vermuten, dass es sich in allen Fällen um die gleiche Täterschaft handeln könnte. Gesucht werden Zeugen, welche Angaben zu den Tätern machen können oder welche im Bereich der Tatorte zu den genannten Zeiten auffällige Beobachtungen machen konnten. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07631/1788-0 beim Polizeirevier Müllheim zu melden. RM/FH

