Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verkehrsunfall

28-Jährige Radfahrerin schwer verletzt

Goch (ots)

Am Dienstag (13. April 2021) wurde eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf dem Ostring schwer verletzt. Sie war gegen 14:30 Uhr auf der B67 in Richtung Kalkarer Straße unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Gartenstraße beabsichtigte 63-Jähriger PKW-Fahrer, der den Ostring in gleicher Richtung befuhr, die Radlerin zu überholen. Die 28-Jährige fuhr in diesem Moment jedoch in Richtung Fahrbahnmitte, so dass der PKW sie erfasste. Die Frau prallte mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe des Kia und wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. Die Fahrbahn musste zur Unfallaufnahme zwischenzeitlich gesperrt werden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell