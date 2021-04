Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Unfallflucht mit zwei möglichen Unfallorten

Rees (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (11.04.2021), 14:00 Uhr bis Dienstag (13.04.2021), 12:30 Uhr kam es vermutlich an der Straße "Vor dem Falltor" zu einer Verkehrsunfallflucht bei der ein geparkter VW beschädigt wurde.

Die Halterin hatte ihren Wagen auf Höhe der Hausnummer 4 auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Am Dienstag gegen 12:30 Uhr begab sie sich zum Raiffeisenmarkt am Melatenweg, wo sie jedoch nur wenige Minuten parkte und anschließend den Unfallschaden an ihrem Fahrzeug bemerkte. Da der Aufenthalt am Melatenweg nur wenige Minuten dauerte wird ist wahrscheinlicher, dass sich die Unfallflucht bereits "Vor dem Falltor" ereignet hatte.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell