Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

geparkter VW Kombi beschädigt

Emmerich (ots)

Zwischen Samstag (10.04.2021), 20:00 Uhr und Sonntag (11.04.2021), 11:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf der Sweder-Hopp-Straße einen geparkten VW und fuhr anschließend weiter, ohne den Unfall zu melden.

Der Halter des Wagens hatte den VW am Samstag auf Höhe der Hausnummer 25 am Straßenrand geparkt und am Sonntagvormittag den Unfallschaden entdeckt.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cp)

