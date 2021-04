Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Brennholz gestohlen

Zeugen gesucht

Emmerich-Vrasselt (ots)

Bei bereits zugeschnittenem und zum Abtransport parat liegendem Brennholz konnten Diebe auf der Reeser Straße offenbar nicht widerstehen. Sie entwendeten zwischen Mittwoch und Freitag (9. April 2021) etwa zwei bis drei Quadratmeter Holz, dass der Besitzer in einem Waldstück in der Nähe eines Dachziegelwerkes dort gesägt hatte. Das Gelände ist unwegsam, die unbekannten Täter müssen demnach mit einem passenden Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Dazu passt, dass ein Zeuge im Tatzeitraum einen roten Pick-Up in dem Waldstück gesehen hat. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (cs)

