Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Ungewöhnliche Beute: Einbrecher stiehlt Damenschuhe

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 25. März, hat sich ein Einbrecher Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in Rheydt an der Nordstraße verschafft und aus einem Schuhschrank im Hausflur ein Paar Pumps entwendet.

Zwischen 22 und 5 Uhr drang der Täter in das Haus ein, indem er die Eingangstür mit einem Werkzeug aufhebelte. Drinnen öffnete er einen Schrank im Treppenhaus und nahm daraus ein Paar schwarze Pumps. Anschließend entfernte er sich unerkannt.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen erbittet die Polizei unter 02161-290. (jn)

