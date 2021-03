Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche in Rheindahlen

Mönchengladbach (ots)

An gleich vier Tatorten im Stadtteil Rheindahlen wurden am Dienstag, 23. März, Einbruchsspuren festgestellt. In drei Fällen haben unbekannte Täter Beute gemacht; ein Tatversuch scheiterte.

Irgendwann zwischen Samstag, 13 Uhr, und Dienstag, 10.45 Uhr sind Unbekannte in ein Geschäft an der Suitbertgasse in Rheindahlen eingebrochen. Durch ein aufgehebeltes Fenster an der Gebäuderückseite gelangten sie in das Objekt. Dort durchsuchten sie den Verkaufsraum und entwendeten Dekorationsgegenstände sowie eine geringe Menge Münzgeld.

Im selben Zeitraum wurde an einem Büro an der Suitbertgasse versucht, eine Terrassentür aufzuhebeln. Die Polizei stellte dort entsprechende Spuren fest.

Auch in ein Büro an der Beecker Straße wurde eingebrochen: Täter entwendeten hier Bargeld und Einrichtungsgegenstände. Diese Tat ereignete sich zwischen Montagabend, 18.20 Uhr, und Dienstagmorgen, 8 Uhr.

An der Straße Südwall sind Unbekannte in einen Kindergarten eingestiegen und haben dort die Räumlichkeiten nach möglicher Beute durchwühlt. In der Zeit zwischen Montag, 20.30 Uhr, und Dienstag, 6.50 Uhr drangen sie durch ein auf Kipp stehendes Fenster ein.

In allen Fällen bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Diese nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (jn)

