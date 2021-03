Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Pfefferspray, Fausthiebe und Tritte gegen den Kopf: Drei Männer prügeln 38-Jährigen krankenhausreif - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Drei noch nicht identifizierte Männer haben am Dienstag, 23. März, gegen 19 Uhr an der Buscherstraße im Stadtteil Dahl einen 38-Jährigen mit Pfefferspray attackiert und durch Tritte und Schläge gegen den Kopf so verletzt, dass er anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Laut eigenen Angaben kam der 38-Jährige in Höhe des Spielplatzes an der Buscherstraße an einer Gruppe von drei jungen Männern vorbei, die ihn in aggressiver Weise ansprachen. Er versuchte, einer Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen, doch einer der drei Täter zückte unvermittelt ein Pfefferspray und sprühte ihm damit ins Gesicht. Die anderen beiden schlugen mit Fäusten gegen seinen Kopf und seinen Oberkörper, wodurch der 38-Jährige zu Boden ging. Dort schlugen und traten die Männer weiterhin auf ihn ein, auch gegen seinen Kopf. Schließlich ließen sie von ihm ab und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Der 38-Jährige schleppte sich nach einigen Minuten zu einem nahegelegenen Imbiss, von wo aus Polizei und Rettungsdienst verständigt wurden. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus, von wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte.

Die Fahndung der Polizei nach den drei flüchtigen Tätern verlief ohne Erfolg. Alle drei sind circa 20 bis 24 Jahre alt, zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß und nordafrikanischen Phänotyps. Zur Tatzeit trugen sie dunkle Jacken.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen und fragt: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet oder kann Angaben zur Identität der Täter machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 02161-290 entgegengenommen. (jn)

