POL-MG: Räuberischer Diebstahl in Kiosk

Mönchengladbach (ots)

Am heutigen Tage, gegen 17:10 Uhr, kommt es in einem Kiosk auf der Nordstraße zu einem räuberischen Diebstahl. Aus einer Gruppe von vier Personen werden Getränkedosen sowie Snacks entwendet. Als der Kioskbesitzer die Personen daraufhin konfrontiert, wird er mit einer mitgeführten Schusswaffe ins Gesicht geschlagen. Hierbei wird er leicht verletzt. Die Personen können mit der Beute in Richtung Gartenstraße fliehen.

