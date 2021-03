Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbruch an der Mühlenstraße

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Wohnung an der Mühlenstraße eingebrochen und haben zwei Geldbörsen entwendet.

Irgendwann zwischen Sonntag, 21. März, 19 Uhr, und Montag, 22. März, 7.30 Uhr, drangen sie über einen rückwärtigen Eingang in die Wohnung ein, die sich in der Nähe der Kreuzung Gartenstraße befindet. Sie stahlen zwei Portemonnaies, in denen sich Dokumente und Bargeld befanden.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Diese nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell