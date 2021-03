Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Autodiebe versuchen Keyless-Go-System zu knacken

Mönchengladbach (ots)

Zwei unbekannte Männer haben in der Nacht von Freitag auf Samstag, 20. März, gegen 3.15 Uhr an der Heinz-Ditgens-Straße in Eicken mit einem Laptop versucht, das Funksignal zum Öffnen eines hochwertigen geparkten Autos auszulösen.

Mehrere Minuten hielten sich die beiden dunkel gekleideten Männer in der Nähe des Fahrzeugs auf. Während einer von ihnen einen Laptop bediente, versuchte der andere wiederholt, die Tür des geparkten Autos zu öffnen. Der Versuch misslang. Anschließend entfernten sich die beiden Männer in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Diese nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (jn)

