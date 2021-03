Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Lürrip: Opel Zafira gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Lürrip an der Neusser Straße einen grauen Opel Zafira aus dem Baujahr 2003 gestohlen.

Dies wurde der Polizei am Sonntag angezeigt. Irgendwann zwischen Samstag, 20. März, 21.30 Uhr, und Sonntag, 21. März, 5.30 Uhr, entwendeten ein oder mehrere Täter auf noch unbekannte Weise den in einer Parkbucht am Fahrbahnrand geparkten Wagen.

Die Polizei bittet um Hinweise. Diese nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (jn)

