Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radlader von Baustelle gestohlen

Waldfeucht-Haaren (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, 21. Januar, zwischen 23.40 Uhr und 0.20 Uhr, entwendeten unbekannte Personen einen Radlader von einer Baustelle an der Straße Entenpfuhl. Außerdem versuchten sie an der gleichen Baustelle einen Bagger zu entwenden, was jedoch misslang.

