Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Büro

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Büro an der Blumenstraße im Stadtteil Grenzlandstadion eingebrochen und haben Bargeld entwendet.

Irgendwann in der Zeit zwischen 20 und 5.30 Uhr öffneten sie gewaltsam die Eingangstür und gelangten so ins Haus. Drinnen durchwühlten sie Büroräume und entwendeten Bargeld.

Zeugen vernahmen gegen Mitternacht Geräusche in Form eines lauten Knalls, der mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten.

Die Polizei erbittet Hinweise unter der Rufnummer 02161-290. (jn)

