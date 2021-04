Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auto und Fahrrad kollidieren - Eine Verletzte

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 1. April 2021, ist eine Radfahrerin in Buer verletzt worden. Ein 56 Jahre alter Autofahrer wollte um 17 Uhr mit seinem Audi vom Urban-von-Vorst-Weg nach rechts auf den Nordring abbiegen. Dabei stieß das Fahrzeug des 56-Jährigen mit dem Fahrrad der 66-jährigen Gelsenkirchenerin zusammen, die den Radweg entlang des Nordrings entgegen der vorgeschriebenen Richtung befuhr. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich dabei. Nach medizinischer Versorgung vor Ort, wurde die Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl am Auto als auch an dem Fahrrad entstand Sachschaden.

