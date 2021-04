Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Beamte finden nach Zeugenhinweis Betäubungsmittel

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am vergangenen Ostersonntag, 4. April 2021, 17.05 Uhr, nach Hinweisen eine Wohnung an der Johanniterstraße in der Neustadt durchsucht. Dort fanden sie Betäubungsmittel, Cannabispflanzen und Utensilien, die zum Anbau der Pflanzen benötigt werden. Der 33 Jahre alte Wohnungsinhaber gab an, die Pflanzen für den Eigenbedarf anzubauen. Die Polizisten stellten die Sachen sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln gegen den Gelsenkirchener. Die Ermittlungen dauern an.

