Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Kind von Auto erfasst und verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Ein neunjähriges Mädchen ist am Donnerstag, 1. April 2021, bei einem Verkehrsunfall in Beckhausen verletzt worden. Sie war gegen 12.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der August-Brust-Straße unterwegs. Als sie versuchte, ein Auto zu überholen, stürzte das Mädchen und wurde vom Auto eines 61-jährigen Gladbeckers erfasst. Ein Rettungswagen brachte die junge Gladbeckerin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

