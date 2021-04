Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen gesucht: Jugendliche greifen 13-Jährige an

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte Jugendliche haben am Mittwoch, 31. März 2021, zwei 13-Jährige in Scholven geschlagen und verletzt. Die beiden Gelsenkirchener befanden sich gegen 15.10 Uhr am Scheideweg, als sie von den beiden Unbekannten angepöbelt und geschlagen wurden. Anschließend flüchteten die beiden Angreifer. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Einer der Gesuchten ist etwa 14 bis 17 Jahre alt, etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, hat eine korpulente Figur und schwarze, kurze Haare. Er trägt eine Zahnspange und war zur Tatzeit mit einem blauen T-Shirt sowie einer kurzen, roten Hose bekleidet. Der andere Jugendliche ist ebenfalls 14 bis 17 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er ist von schlanker Statur, hat dunkelbraunes, kurzes Haar und trug ein T-Shirt in Camouflage-Optik. Hinweise zu den Gesuchten nehmen das Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder die Kriminalwache unter 0209 365 8240 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell