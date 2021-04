Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei beendet Autofahrt auf zwei Felgen in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag, 4. April 2021, die Autofahrt einer 33-jährigen Autofahrerin in Buer beendet und ihren Führerschein beschlagnahmt. Die Beamten bestreiften um 2.37 Uhr die De-la-Chevallerie-Straße, als ihnen die Gelsenkirchenerin mit ihrem BMW entgegen kam. Der BMW fuhr auffallend langsam, so dass sich die Polizisten entschlossen, das Fahrzeug anzuhalten und zu kontrollieren. Die Gummibereifung des Vorder- und des Hinterrads auf der Beifahrerseite des BMW war zerstört, so dass der Wagen rechtsseitig lediglich auf den Felgen der Räder fuhr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest der Gelsenkirchenerin verlief positiv. Die Polizeibeamten nahmen sie mit zur Wache, wo ihr ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein der 33-Jährigen und untersagten ihr das Führen fahrerlaubnispflichter Kraftfahrzeuge bis zu einer richterlichen Entscheidung. Die Gelsenkirchenerin erwartet ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell