Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg - Zeugenaufruf wegen Diebstählen an Pkw

Mahlberg (ots)

Vom Samstag bis zum Sonntag wurden von einem Unbekannten mehrere Autos in Mahlberg und Orschweier durchsucht und aus einem davon Gegenstände entwendet. Das Handschuhfach und die Mittelkonsole eines in der Sonnenstraße parkenden Hyundai wurde von unbekannten Tätern durchsucht. Dies geschah vom Samstag 14 Uhr bis Sonntag 11 Uhr. In Verbindung mit dieser Tat könnten zwei Fälle stehen, welche sich zu früher Stunde am Sonntag ereigneten. Ein Volvo wurde in der Hildastraße in Orschweier durchsucht, ohne das etwas entwendet wurde und aus einem in der Gartenstraße geparkten BMW wurde unter anderem ein kleiner Geldbeutel mit Bargeld entwendet. Gegen 0:30 Uhr löste der Unbekannte am BMW einen Bewegungsmelder aus, woraufhin der Eigentümer zu seinem Auto ging und dadurch den vermeintlichen Täter störte. Der als zwischen 20 bis 30 Jahre alt beschriebene Mann sprang daraufhin über eine Gartenmauer und flüchtete über die Gartenstraße. Er soll ungefähr 180 Zentimeter groß sein und hatte kurze blonde Haare. Bei der Tat trug er eine kurze Hose und eine olivgrüne Jacke. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim bitten unter der Telefonnummer 07822 44695-0 um Hinweise.

