Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt-Mühlenbrücke-Wallstraße/ 360 Grad-Laser beschädigt -Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am gestrigen Montagvormittag (01.02.) wurde im Baustellenbereich an der Mühlenbrücke, Einmündung Wallstraße, durch zwei offensichtlich angetrunkene Passanten ein 360 Grad-Laser-Messgerät beschädigt. Der Neuwert des Gerätes beträgt 50.000 Euro. Die Ermittler benötigen sachdienliche Hinweise. Gegen 12:00 Uhr gingen zwei Männer an dem Gerät vorbei und riefen laut: "Warum steht das hier im Weg!" Einer Männer trat gegen das Messgerät und anschließend gingen beide in Richtung Innenstadt weiter. Der Laser, welcher auf einem Stativ stand, fiel um. Von den anwesenden Bauarbeitern wurde das Gerät wieder aufgestellt und überprüft. Die Messeinrichtung ist durch den Fall beschädigt. Das Gerät der Marke Leica kann keine GPS-Daten mehr lesen. Anschließend rief man die Polizei. Die beiden Tatverdächtigen wurden nicht mehr im Nahbereich angetroffen. Gegen das Gerät soll getreten haben: Ein ca. 180 cm großer Mann im Alter von 30-40 Jahren. Er hatte kurze, schwarze Haare und trug eine blaue Jacke. Der zweite Mann, welcher daneben ging, war ebenfalls ca. 180 cm groß und auch im Alter von 30-40 Jahren. Er hatte kurze, braune Haare und trug eine graue Jacke. Beide wirkten alkoholisiert.

Hinweise zu diesem Sachverhalt bitte an das 1. Polizeirevier in Lübeck oder per Mail an ED.Luebeck.PRev01@polizei.landsh.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell