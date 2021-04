Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch- Versuchter PKW Brand/ Zeugen verhindern Schlimmeres

Goch (ots)

Am Dienstag (13. April 2021) gegen 00 Uhr versuchten unbekannte Täter einen geparkten VW Golf mittels einer Flasche, die mit einer brennbaren Flüssigkeit gefüllt war, in Brand zu setzen. Die schon brennende Flasche wurde hinten rechts unter den Stoßfänger gestellt und die Täter flüchteten unerkannt. Zufällig vorbeifahrende Zeugen bemerkten die brennende Flasche und stießen sie mit dem Fuß von dem Fahrzeug weg. Der Stoßfänger wurde leicht beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können. Sie sollen sich bei der Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 melden. (as)

