Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Dachgeschosswohnung

Kleve-Kellen (ots)

Am Montag (12. April 2021) zwischen 10:15 und 12:55 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Köstersweg ein. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen in mehreren Räumen nach Diebesgut und entwendeten zwei Geldkassetten samt enthaltenem Bargeld. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

