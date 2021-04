Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - An drei PKW auf Parkplatz Scheiben eingeschlagen

Weeze (ots)

Auf einem Schotterparkplatz am Wissener Weg in der Nähe vom Schloss haben am Dienstag (13. April 2021) Automarder zugeschlagen. Im kurzen Zeitfenster von 14:15 Uhr bis 14:30 Uhr schlugen sie an drei Autos Scheiben ein, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Aus einer Mercedes A-Klasse erbeuteten sie ein mobiles Navigationsgerät, aus einem BMW i3 wurde ein Paket entwendet. Bei einem Opel Astra zertrümmerten sie eine Scheibe, gestohlen wurde aus dem Wagen aber nichts. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell