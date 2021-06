Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/ Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Vereinsheim

Neckargemünd/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagabend wurde gegen 17:25 Uhr ein Brand in der Küche eines Vereinsheimes in Neckargemünd gemeldet. Bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle konnte eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen werden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort, hatten alle Personen bereits das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr Neckargemünd konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Polizei Neckargemünd hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen Ermittlungen, könnte ein technischer Defekt ursächlich für die Brandauslösung gewesen sein. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

